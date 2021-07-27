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Сергей Собянин ознакомился с ходом работ по благоустройству Красной Пресни

Михаил Алимов

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Сергей Собянин ознакомился с ходом работ по благоустройству Красной Пресни
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Красную Пресню и ознакомился с ходом работ по комплексному благоустройству территорий от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК) и парка Декабрьского восстания.

Он отметил, что работы по благоустройству осуществляются во всех районах Москвы и в сжатые сроки. Мэр заявил, что обычно подобные проекты выполняют примерно за два года, а в столице способны сделать это за 1,5-2 месяца. При работах учитываются освещение, безопасность, дорожки, спортивные и детские игровые площадки, совершенно другие тренажеры и игровые комплексы, заявил он. Внимание уделяется и памятникам.

Собянин рассказал, что уже проведено благоустройство некоторых знаковых мест Пресненского района. Среди них Краснопресненская набережная и площади у станций метро «Улица 1905 года», «Баррикадная» и «Краснопресненская».

— В прошлом году мы приостановили все работы из-за пандемии, многие люди дома находились, и им было бы некомфортно при проведении работ, да и вообще ситуация была достаточно сложной. В этом году мы возобновили их, несмотря на все сложности во всех районах активно идут работы: благоустраиваем парки, набережные, улицы. Когда заходишь в любой район, то видишь, что работы много: дворы надо многие заново делать, которые делали 8 лет тому назад уже устарели — другие стандарты; парки заново приходится переделывать обновлять, набережные, — поделился он в разговоре с жителями района.

Мэр отметил, что работы остается еще много и вспомнил известную поговорку «глаза боятся, но руки делают».

В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что благоустраиваемая площадь Красной Пресни и парка Декабрьского восстания составляет 25,85 гектара. Пока работы выполнены на 60 процентов, а закончить их планируется до конца августа. Более 420 человек и 100 единиц техники занимаются благоустройством территории.

Там высадят деревья, кустарники. Оборудуют пешеходную зону, места для выгула собак, спортивные и детские площадки, установят скамейки и новые ограды. Позаботятся и о маломобильных горожанах — установят пандус. кроме того, отреставрируют старинное здание.

—Речь идет о кордегардии Пресненской заставы - это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до нашего времени. В старинном здании, где когда-то размещался караул, отремонтируют стены, кровлю и цоколь, — говорится в сообщении пресс-службы, переданном РИА Новости.

Недавно сообщалось, что Сергей Собянин посетил первый заселяемый дом по программе реновации в Солнцеве. Он пообщался с жильцами и поздравил их с новосельем.

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