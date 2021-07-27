Парковка со шлагбаумом у станции метро «Проспект Мира» возобновила работу

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Парковка со шлагбаумом, расположенная на проспекте Мира возле одноименной станции метрополитена, вновь заработала. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник, 27 июля.

— Парковка со шлагбаумом, расположенная около станции метро «Проспект Мира» по адресу проспект Мира, дом 39а, возобновила свою работу, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Работа парковки была временно остановлена с 25 июня из-за проведения ремонтных работ.

В департаменте транспорта сообщили, что водители смогут продлить абонементы на парковки со шлагбаумом на август до 27 июля. После этого все места, на которые водители не успели продлить абонемент, поступят в общую продажу. Приобрести абонементы на август можно будет до 10 августа. Число мест, тарифы, а также адреса паркинга москвичи смогут узнать на сайте parking.mos.ru.