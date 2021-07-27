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«Убил своего ребенка»: житель Екатеринбурга несколько дней избивал беременную супругу

Илья Ашуров

Происшествия
«Убил своего ребенка»: житель Екатеринбурга несколько дней избивал беременную супругу
Фото: sudak.rk.gov.ru

Ревнивый муж в течение нескольких дней избивал свою беременную жену в загородном доме в Екатеринбурге. Перед этим девушка сообщила ему, что собирается с ним развестись. Об этом во вторник, 27 июля, заявило местное издание E1.ru.

Мужчина подкараулил свою жену после работы. Он насильно затолкал ее в машину и вывез в коттеджный поселок. Там он регулярно избивал женщину, угрожая расправой в случае неповиновения.

По словам девушки, муж замахивался на нее утюгом, угрожал пистолетом, а также бил руками и ногами.

— Мне приходилось подчиняться и делать все, что он говорит. Потому что как только я пыталась ему противиться, он сразу начинал меня бить, — рассказала потерпевшая.

Женщину спасла ее мать. Она, потеряв связь со своей дочерью, и обратилась в полицию.

Вскоре правоохранители приехали в дом, где злоумышленник прятал свою жертву. Увидев их, он приказал своей жене надеть черные очки и делать вид, что все в порядке. Однако девушка не выполнила это требование — она рассказала полицейским всю правду.

Девушку доставили в больницу, где у нее диагностировали множественные гематомы и черепно-мозговую травму. В больнице пострадавшей сделали операцию и переливание крови. Также врачи сообщили ей, что она была беременна.

— Когда я очнулась, мне сказали, что я была на втором месяце беременности. Я даже этого не знала. Получается, что он убил своего собственного ребенка, — заключила девушка.

Девушку ожидает еще длительный период реабилитации. Ее супруг заключен под стражу на два месяца.

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