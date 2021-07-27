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Эксперты объяснили, почему Минздрав одобрил испытания «коктейля вакцин» AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Анна Михалюк

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперты объяснили, почему Минздрав одобрил испытания «коктейля вакцин» AstraZeneca и «Спутник Лайт»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Минздрав России одобрил клинические испытания комбинации двух вакцин от COVID-19. Речь идет о так называемом коктейле из двух вакцин — AstraZeneca и «Спутник Лайт». Уже сейчас запланировано исследование, в котором примут участие 150 человек. Оно завершится в марте 2022 года.

Клинические испытания смеси отечественной и британской вакцин проходят с февраля. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, Павел Волчков, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ в эфире сетевого вещания «Вечерний Москвы» рассказали, в чем смысл новой инициативы.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Почему Минздрав одобрил испытания «коктейля вакцин» AstraZeneca и «Спутник Лайт» 

— Разговоры о том, что мы будем создавать синергию с западными вакцинами, ведутся давно. Без коллаборации наши западные партнеры отказываются регистрировать российские вакцины на своей территории, опасаясь их вторжения на рынок. Россия тоже закрыла ход вакцинам, но приоткрыла двери, сказав: «Пойдемте двумя путями. Либо коллаборация, либо мы делаем взаимное признание». Но пока партнеры думают, — комментирует специалист.

Павел Волчков, вирусолог, предположил, что, создавая симбиоз, консорциум, Минздрав продвигает «Спутник» на европейский рынок, а AstraZeneca — на российский.

— Это больше политика, чем здравый смысл, — считает вирусолог.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от коронавируса.

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