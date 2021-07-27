Юрист назвал максимальный тюремный срок для жителя Екатеринбурга, истязавшего беременную жену

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Мужчине, который в течение суток избивал беременную жену из-за развода в Екатеринбурге, грозит тюремное заключение сроком от трех до семи лет в случае его признания виновным. Длительность лишения свободы будет зависеть от медицинской экспертизы и других деталей следствия. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист Александр Толмачев.

По словам специалиста, срок лишения свободы определят исходя из степени тяжести вреда, нанесенного здоровью потерпевшей. Помимо того, на уровень серьезности наказания повлияет и факт похищения: если в суде будет доказано, что Дмитрий Т. лишил свою жену свободы, к сроку может быть добавлено до полутора лет.

— Медицинская экспертиза выяснит, что именно мужчина делал со своей женой. Например, «бить по голове» — это одно, а «ударить по животу с целью выкидыша» — это другое. Связана ли смерть плода с действиями обвиняемого? Это непростое дело. Наказание будет зависеть от того, тяжелый, средний или легкий вред здоровью женщины он причинил. Могут назначить от трех до семи лет, — прокомментировал специалист.

Толмачев добавил, что судья будет рассматривать дело «с разных сторон». До окончания следствия нельзя утверждать насчет перспектив однозначно. По словам юриста, возможен теоретический вариант, при котором мужчину так и не признают виновным.

27 июля стало известно, что 38-летний Дмитрий Т. сутки избивал свою беременную жену Александру из-за развода. После работы он принудил женщину сесть в автомобиль и увез на дачу, где истязал ее. На данный момент пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Женщина потеряла ребенка, получила черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Трапезников уже арестован на два месяца. Ранее он уже был судим по нескольким статьям.