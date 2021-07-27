Российские гимнастки завоевали золото в командном многоборье на Олимпийских играх

Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова / Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Женская сборная России по спортивной гимнастике впервые одержала победу в командном многоборье на Олимпийских играх.

Виктория Листунова, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, а также Владислава Уразова набрали 169,528 балла. Серебряными призерами стали американки, бронзу завоевали гимнастки из Великобритании.

Гимнастки принесли российской сборной шестое по счету золото.

26 июля российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин также победили в командном турнире на Играх.

Атлеты набрали 262,500 балла. Серебряную медаль получила команда Японии, бронзовую — команда Китая. Российские гимнасты победили в командном турнире на Олимпийских играх впервые с 1996 года.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.