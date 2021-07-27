Москвичам рассказали, что ждать от затопившего Европу циклона

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Циклон, который виновен в затоплении Европы, накроет Москву вечером в среду, однако ничего «особо угрожающего» ждать от него не стоит. Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Европа первой встречает такие катаклизмы в виде ненастья. Действительно в столице завтра к вечеру погоду будет определять атмосферный фронт циклона, который сейчас находится где-то над Ботническим заливом. Особо интенсивных осадков не ожидаем, так как центр циклона будет проходить по Северу европейской России, а нас будут задевать только атмосферные фронты, — рассказала она.

По словам синоптика, в среду местами выпадет до 7 миллиметров осадков. Также могут наблюдаться грозы и порывы ветра.

— Ничего особо угрожающего в завтрашнем процессе мы не ожидаем, — заключила Позднякова.

Она отметила, что в последующие дни в столице станет прохладней, но температура воздуха все равно превысит норму. Прогнозируется спокойная погода с кратковременными дождями, характерная для конца второго месяца лета, пишет РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что затопивший Европу циклон движется на Москву. Уже в середине недели жару сменит сильная гроза. Воздух будет все еще не по сезону теплым — до плюс 30 градусов. Однако небо начнут заволакивать мощные кучевые облака. За 12 часов количество осадков в столице может составить порядка 15–20 миллиметров, что является почти одной пятой от месячной нормы. В четверг в городе будут непродолжительные дожди, а температура опустится до плюс 21–26 градусов.