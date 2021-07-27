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Звезда сериала «Молодежка» Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом

Иван Юминов

Происшествия
Звезда сериала «Молодежка» Вадим Андреев попал в ДТП с КамАЗом
Фото: РИА Новости

Актер Вадим Андреев получил небольшие повреждения после аварии с КамАЗом во время поездки на велосипеде.

— Да, была небольшая авария, но ничего серьезного, пустяки! КамАЗ цел, и я тоже! — рассказал он о самочувствии после ДТП.

Инцидент произошел в подмосковной деревне Рудины, где располагается загородный дом артиста. Во время езды на велосипеде актера задел проезжавший мимо грузовик. Андреев отделался ушибами и испугом, отмечает «СтарХит».

Андреев известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «У матросов нет вопросов», «Дети Арбата», «Кармелита», «Кадетство», «Ранетки» и «Молодежка».

16 июля в результате аварии с участием КамАЗа на 58-м километре МКАД пострадал один человек. Грузовик перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением. В автомобиле находилось два человека, один из них получил перелом, второй не пострадал.

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