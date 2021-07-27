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Жители столицы смогут в августе увидеть серебристые облака

Анастасия Колоскова

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Жители столицы смогут в августе увидеть серебристые облака
Фото: instagram.com / gorod_odi

У жителей столицы будет возможность увидеть в августе уникальное атмосферное явление — серебристые облака. Об этом сообщили в Московском планетарии.

— Весь август высока вероятность появления серебристых облаков на сумеречном небе средних широт, — говорится в прогнозе, опубликованном на сайте учреждения.

В планетарии пояснили, что серебристые облака можно наблюдать летом на фоне темного неба ночью в средних и высоких широтах. Обычно они расположены невысоко над горизонтом — 3–10 градусов — в северной части неба. Образование облаков происходит в верхних слоях атмосферы, на высотах в пределах 80–90 километров. Они освещаются солнцем, которое еще неглубоко опустилось за линию горизонта. Так, в Северном полушарии облака заметны в северной части неба, а в Южном — в южной.

По словам специалистов, чтобы образовались такие облака, необходимо совпадение трех факторов: достаточное количество водяного пара, температура до минус 100 градусов и присутствие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда. При формировании облаков центрами конденсации влаги выступают частицы метеоритной пыли. Солнечный свет рассеивается мельчайшими кристаллами льда и придает облакам их характерный голубовато-синий цвет.

Серебристые облака светятся исключительно ночью, а днем они не видны.

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