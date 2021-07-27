Супруга Никиты Преснякова поделилась редкими кадрами со дня свадьбы

Фото: instagram.com/npresnyakov

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова 27 июля отпраздновали четвертую годовщину свадьбы.

В честь такого события Алена Краснова решила вспомнить, как проходило празднование, и поделилась редкими кадрами в своем Instagram. У невесты было несколько нарядов. Для росписи в ЗАГС она надела пышное платье с открытым декольте и стразами, в руках Алена держала букет из пионов. Жених выбрал классический костюм.

Фото: Instagram/alenaakrasnova

— Помню, как мне было невыносимо жарко в этом платье и как я мечтала поскорее переодеться. Но я с детства мечтала именно о таком платье и нисколько не пожалела, что выбрала его, — рассказала невестка Орбакайте.

После росписи празднование перенеслось в загородный дом, где Алена уже предстала в новом образе: она была с собранными волосами и в облегающем платье.

Фото: Instagram/alenaakrasnova

На сцене, которая была украшена белыми розами, молодожены произнесли клятву. Гости были тронуты речью влюбленных, а Кристина Орбакайте даже пустила слезу во время поздравлений. На торжестве также присутствовала бабушка жениха Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным.

Влюбленные подготовили развлекательную программу для гостей. Одним из номеров был их совместный танец на тросах. Они удивили присутствующих своим сюрпризом.

Фото: Instagram/alenaakrasnova

На празднике молодожены танцевали и веселились со своими гостями.

— Глава IV. Идем дальше! — прокомментировала Алена Краснова четвертую годовщину свадьбы.

Ранее Алена Краснова в своем Instagram опубликовала компрометирующее видео в сторис.