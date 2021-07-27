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Супруга Никиты Преснякова поделилась редкими кадрами со дня свадьбы

Лала Манушакян

Развлечения
Супруга Никиты Преснякова поделилась редкими кадрами со дня свадьбы
Фото: instagram.com/npresnyakov

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова 27 июля отпраздновали четвертую годовщину свадьбы.

В честь такого события Алена Краснова решила вспомнить, как проходило празднование, и поделилась редкими кадрами в своем Instagram. У невесты было несколько нарядов. Для росписи в ЗАГС она надела пышное платье с открытым декольте и стразами, в руках Алена держала букет из пионов. Жених выбрал классический костюм.

Супруга Никиты Преснякова поделилась редкими кадрами со дня свадьбыФото: Instagram/alenaakrasnova

— Помню, как мне было невыносимо жарко в этом платье и как я мечтала поскорее переодеться. Но я с детства мечтала именно о таком платье и нисколько не пожалела, что выбрала его, — рассказала невестка Орбакайте.

После росписи празднование перенеслось в загородный дом, где Алена уже предстала в новом образе: она была с собранными волосами и в облегающем платье.

Супруга Никиты Преснякова поделилась редкими кадрами со дня свадьбыФото: Instagram/alenaakrasnova

На сцене, которая была украшена белыми розами, молодожены произнесли клятву. Гости были тронуты речью влюбленных, а Кристина Орбакайте даже пустила слезу во время поздравлений. На торжестве также присутствовала бабушка жениха Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным.

Влюбленные подготовили развлекательную программу для гостей. Одним из номеров был их совместный танец на тросах. Они удивили присутствующих своим сюрпризом.

Супруга Никиты Преснякова поделилась редкими кадрами со дня свадьбыФото: Instagram/alenaakrasnova

На празднике молодожены танцевали и веселились со своими гостями.

— Глава IV. Идем дальше! — прокомментировала Алена Краснова четвертую годовщину свадьбы.

Ранее Алена Краснова в своем Instagram опубликовала компрометирующее видео в сторис.

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