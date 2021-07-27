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Швейцария закрыла расследование, связанное с делом Магнитского

Иван Юминов

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Швейцария закрыла расследование, связанное с делом Магнитского
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Швейцария закрыла продолжавшееся более десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом аудитора Сергея Магнитского. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре страны во вторник, 27 июля.

— Основываясь на обширных изысканиях, Управление федерального прокурора может подтвердить, что это расследование не вскрыло каких-либо свидетельств, которые обосновывали бы обвинения против кого-либо в Швейцарии. Таким образом, было принято решение закрыть процедуру, — говорится в сообщении.

Прокуратура также конфисковала более четырех миллионов франков из замороженных в начале следствия авуаров (средств в банках — прим. «ВМ») на сумму около 18 миллионов франков.

Уголовное расследование было возбуждено в марте 2011 года на основании информации британской компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, а также «еще одного сообщения о подозрении в отмывании денег». Речь шла о подозрении в отмывании в 2008–2010 годах в Швейцарии и других странах средств, полученных в России в результате налогового мошенничества.

Жалующейся стороной выступала компания Браудера, но в ходе расследования этот статус сперва поставили под сомнение другие участники процедуры, а затем прокуратура лишила ее данного статуса, отмечается на сайте прокуратуры.

Дело Сергея Магнитского

24 ноября 2008 года был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan и аудитор фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский.

26 ноября решением Тверского суда Москвы он был арестован. В октябре ему и Браудеру следствие предъявило обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 522 миллионов рублей.

Магнитский умер 16 ноября 2009 года в отделении интенсивной терапии больницы СИЗО «Матросская Тишина» после 11 месяцев содержания под стражей в СИЗО «Бутырка».

США в ответ на смерть Магнитского приняли в 2012 году закон, вводящий санкции против лиц, предположительно причастных к этому. Россия ответила на «акт Магнитского» законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», получившим неофициальное название «закон Димы Яковлева».

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