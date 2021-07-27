Движение на 95-м километре МКАД затруднено из-за ДТП

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Россия, Москва, МКАД, 95-й километр Карта всех событий

Два грузовых автомобиля и легковушка столкнулись на 95-м километре МКАД. Движение затруднено. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

По информации собеседника «ВМ», в районе аварии перекрыты две левых и одна правая полосы движения.

— Двоих пострадавших передали медикам, — заключил источник «ВМ».

Недавно сообщалось об еще одном ДТП на МКАД. На 104-м километре дороги столкнулись мотоцикл и грузовик. Из-за этого было затруднено движение на два километра. Водитель мотоцикла попал в больницу.