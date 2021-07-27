«Странная тенденция»: Пригожина потрясла история с избиением беременной в Екатеринбурге

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Россияне, которые поднимают руку на других людей, должны быть наказаны по всей строгости закона. Таким мнением с «Вечерней Москвой» поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя случай с беременной жительницей Екатеринбурга, которую сутки избивал муж.

— Рабство отменили много лет назад. И каждый человек, который применяет насилие в отношении к другому, должен нести серьезную ответственность, уголовно наказуемую. Только диктатура закона способна защитить гражданина от насилия. К сожалению, у нас странная такая тенденция, когда это стало нормой. Не понимаю, что происходит с людьми, — высказался Пригожин.

Собеседник «ВМ» уточнил, что сам не прибегает к подобным методам и «не понимает таких людей» — тех, кто избивает своих близких. Супруга Пригожина, певица Валерия в интервью не раз рассказывала о побоях со стороны бывшего мужа Александра Шульгина. Он начал поднимать руку на артистку, когда та еще была беременной.

В загородном доме в Екатеринбурге ревнивый муж несколько дней избивал свою беременную жену. Накануне женщина сообщила ему о своем намерении развестись. Как позже рассказала пострадавшая, мужчина угрожал ей пистолетом, замахивался утюгом, бил руками и ногами. Сейчас екатеринбурженка находится в больнице. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, множество гематом, также девушка потеряла ребенка.