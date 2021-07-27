Автобус врезался в столб возле здания МГУ на юго-западе Москвы

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В Москве автобус № 111 с пассажирами врезался в столб. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел у главного входа в здание МГУ возле дома № 1 на улице Ленинские Горы.

По предварительной информации, пострадали два человека. Их осматривают медики, рассказал собеседник «ВМ».

Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Ориентировочно в 17 часов у дома № 1 в микрорайоне Ленинские Горы автобус совершил наезд на опору освещения. По предварительным данным, есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь, — заключили в ведомстве.

В пресс-службе МВД отметили, что в результате ДТП пострадал водитель автобуса.

— По предварительным данным, он не справился с управлением, — заключили в ведомстве.

В мае «ВМ» писала еще об одном похожем случае. Автобус ЛиАЗ врезался в столб на востоке города. В результате никто не пострадал, разлива топлива не произошло.