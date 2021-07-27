Сиделка украла у столичных пенсионеров больше 900 тысяч рублей

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Россия, Москва, улица Генерала Тюленева Карта всех событий

Сиделка в Москве похитила у пожилой пары крупную сумму денег. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 27 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Приезжая женщина за плату ухаживала за пенсионерами в течение двух недель: убиралась и помогала по дому. В один момент она нашла в сумке пожилой москвички 930 тысяч рублей.

Сразу же после этого 39-летняя сиделка сообщила пенсионерке, что идет купить лекарства, и прихватила с собой крупную сумму денег.

Больше сиделку никто не видел.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Пожилая москвичка, обеспокоенная долгим отсутствием сиделки, обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Женщину задержали на улице Академика Тюленева. Ею оказалась 39-летняя приезжая женщина. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», составлен административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

— В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

Недавно «ВМ» писала еще об одной приезжей женщине, обокравшей столичного пенсионера. Она постучалась в квартиру к 72-летнему москвичу. Злоумышленница рассказала о якобы умершей соседке снизу, на поминки которой нужна посуда. Хозяин впустил гостью внутрь и ушел за тарелками. В этот момент она похитила из квартиры деньги и телефон. Позже ее задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленницу заключили под стражу.