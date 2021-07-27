Путин примет участие в запуске движения поездов по второму Байкальскому тоннелю

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции 28 июля примет участие в запуске движения поездов по второму Байкальскому тоннелю. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Республике Бурятия, — говорится в сообщении.

Тоннель начали строить в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской железнодорожной магистрали. В церемонии также примут участие строители, руководители РЖД и специалисты по эксплуатации.

При создании тоннеля было задействовано 1,5 тысячи специалистов. Глубина его заложения достигает 300 метров, всего под землей проложено 6,6 тысячи метров пути.

Старый тоннель построили в 1985 году, из-за его «узости» поездам приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Открытие второго тоннеля позволит сделать движение двухпутным, отмечается на сайте Кремля.