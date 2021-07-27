Чечня стала первым регионом, где от COVID-19 привиты 60 процентов взрослого населения

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Вакцинацию от коронавируса в Чечне прошли 60 процентов взрослого населения. Об этом заявил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов во вторник, 27 июля.

— Чеченская Республика первой из всех регионов Российской Федерации достигла необходимого уровня охвата вакцинации, мы достигли 60 процентов охвата вакцинации нашего населения, взрослого населения, — рассказал чиновник.

Это, по его словам, послужит укреплению и сохранению жизни населения. Эффект от достижения коллективного иммунитета скажется на эпидемиологической ситуации в регионе ближе к осени, добавил министр.

Властям республики необходимо соблюдать существующие темпы плановой вакцинации с целью поддержки эпидемиологического статуса на этом уровне, приводит слова Сулейманова РИА Новости.

27 июля сообщалось, что обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан вводится на территории Чечни. Новые правила вводятся в связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди тех, кто посещает развлекательные центры, спортивные мероприятия, рестораны и парки.

На долю работающего населения в Чечне приходится 72 процента заболевших за последний месяц. Еще 45 процентов инфицированных являются пенсионерами. На детское население приходится 27 процентов.

Так, вакцинироваться в обязательном порядке должны будут государственные служащие, работники сферы торговли и услуг, журналисты, сотрудники мест общественного питания, граждане, которые заняты в сферах образования, ЖКХ и туризма.

Согласно статистике, за время пандемии от коронавируса в Чечне умерли десять человек.