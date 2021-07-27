Егор Крид во время выступления в Ялте начал петь песню МакSим

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Рэпер Егор Крид опубликовал в своем Instagram видео с концерта в Ялте, где во время выступления он неожиданно начать петь песню известной певицы МакSим «Отпускаю». Слушатели вместе с артистом начали петь строки из песни.

Таким жестом рэпер поддержал певицу в связи с ее жизненным положением. Видно, как фанаты переживают за состояние артистки. В знак поддержки больной певицы они включили фонарики, создав определенную атмосферу в помещении, а сам рэпер в конце сказал:

— Выздоравливай! Ты очень сильная! Мы все тебя любим!

Видео: instagram/egorkreed

— Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку. МакSим, держись. Мы с тобой! — добавил рэпер под постом.

Как сообщалось ранее, МакSим попала в больницу 15 июля из-за плохого самочувствия. Впоследствии оказалось, что у певицы пневмония с поражением 40 процентов легких. Лечение ей не помогало — исполнительницу ввели в искусственную кому. Позже Марина Максимова (певица МакSим) пришла в сознание после медикаментозного сна. Сейчас артистка разговаривает жестами и с помощью ВВЛ (вспомогательной вентиляции легких) может дышать самостоятельно.