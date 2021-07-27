Софья Эрнст впервые за долгое время опубликовала фото со своими детьми

Фото: instagram.com/sofyapavlovna

Актриса Софья Эрнст впервые опубликовала фото своих детей в Instagram. На снимке видно, как две старшие дочери артистки Эрика и Кира держатся за руки, а на заднем плане сама она придерживает сына.

Они идут в сторону местного кафе. У детей мокрые волосы, одеты они в легкие летние платья и шлепанцы, одна из них держит надувной круг.

Актриса прокомментировала фото:

— А на самом деле, все у меня вот так.

Фото: Instagram/sofyapavlovna

Лица детей Софья Эрнст решила не показывать, а также скрыла место, где она отдыхает с детьми.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его жена Софья в браке с 2017 года. Влюбленная пара не афишировала свою помолвку, однако позже Софья все же подтвердила, что они с Эрнстом официально зарегистрировали отношения. В семье воспитывается трое детей: Кира, Эрика и сын, имя которого до сих пор держится в секрете.

Ранее сообщалось, что Софью Эрнст обсыпали гвоздями вместо снега во время спектакля «XX век. Бал» в МХТе имени А. П. Чехова. Актриса не пострадала. Позднее представитель пресс-службы театра Наталья Витвицкая опровергла информацию о подмене реквизита.