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Слабая и больная: зачем ЕС ввел углеродный налог для России

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Политика
Слабая и больная: зачем ЕС ввел углеродный налог для России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Новая пошлина должна ограничить поток российских товаров в Евросоюз, так как европейская экономика находится не в самом хорошем состоянии. В случае ответных действий со стороны России может выиграть Китай. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Несмотря на то, что эта пошлина направлена против России, она имеет исключительно экономический смысл, уверен специалист.

— Углеродный налог — просто мера, направленная против российских производителей. Не политические санкции, а именно экономический налог. Европейская экономика чувствует себя слабой и больной — она нуждается в защите от российских товаров. Поэтому в Евросоюзе придумывают ввозные пошлины, — объяснил Колташов.

По словам специалиста, напрямую получать такие пошлины ЕС не может: это будет грубым нарушением правил Всемирной торговой организации. Чтобы обойти запрет, Евросоюз вводит ограничения в виде углеродного налога.

Колташов заметил, что при необходимости Евросоюз придумает и более странные пошлины, чтобы защитить свои производства.

— Они могут ввести, к примеру, гендерный налог, сказав, что у российских производителей нарушен гендерный баланс на предприятиях: на них разное количество мужчин и женщин работает. У таких налогов всегда нелепые обоснования, а, по сути, это заградительная пошлина, чтобы защитить европейских производителей от более сильных конкурентов, — рассказал эксперт.

Россия должна отвечать на такие действия, уверен специалист. Если иностранные компании производят свою продукцию на территории РФ, их не нужно ограничивать. А вот ситуацию с импортом нужно взять на контроль, подчеркнул Колташов. По словам специалиста, можно начать с чешской продукции, заместив ее машины, оборудование и комплектующие своими.

Колташов также заметил, что аналогичная ситуация возможна с немецкими товарами. Россия может отказаться от их приобретения, и в этой ситуации выиграет Китай, предлагающий более низкие цены. Параллельно РФ может ввести пошлины против Берлина, заключил эксперт.

Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины. Это произойдет, если власти стран Европы начнут в полном объеме взимать трансграничный углеродный налог, недавно предложенный Еврокомиссией.

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