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Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Хомчака

Иван Юминов

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Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Хомчака
Фото: president.gov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак отправлен в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров во вторник, 27 июля.

— Президент хочет видеть синергию между Министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Наоборот, конфликты, — рассказал Никифоров.

Глава государства Владимир Зеленский не сомневается в профессионализме и верности Хомчака присяге, но тем не менее отправил его в отставку, объяснил пресс-секретарь. Пост главнокомандующего занял глава оперативного командования «Юг» Валерий Залужный, отмечает РИА Новости.

25 июля бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Зеленский «начал прозревать» в вопросе реального отношения Запада к стране.

Парламентарий отметил, что Киеву следует пересмотреть сотрудничество в вопросах экономики с Европой, так как страна «обнажила» свой рынок и «убила» собственных экспортеров и товаропроизводителей.

По мнению экс-депутата, Евросоюз не сможет «прокормить» Украину и «подтянуть» страну до своего уровня, так как в сообществе также «достаточно сложная ситуация».

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