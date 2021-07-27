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МЧС проверит сообщение о пожаре в квартире на востоке Москвы

Руслан Давлетшин

Иван Юминов

Происшествия
МЧС проверит сообщение о пожаре в квартире на востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Байкальская улица, 17к2 Карта всех событий

Сообщение о пожаре в квартире на востоке столицы поступило в ГУ МЧС России по городу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 27 июля.

Инцидент произошел на Байкальской улице, дом 17, корпус 2. Подразделения пожарных прибывают на место происшествия, добавили в МЧС.

По информации источника «ВМ», в квартире произошел хлопок газа. Также имеются пострадавшие, их состояние уточняется.

По внешним признакам повреждений здания не наблюдается, также не видны признаки загорания. Хозяин квартиры находится внутри, но не открывает дверь, отметил собеседник «ВМ».

В начале июля хлопок газа произошел в жилом доме в центральном округе Москвы. Инцидент произошел на восьмом этаже жилого дома по адресу Качалинская улица, дом 9.

По прибытии на место случившегося экстренные службы обнаружили выбитые окна квартиры. По предварительной информации, взорвались три газовых баллончика для заправки зажигалок. Хозяйка квартиры не пострадала.

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