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Согласован проект реставрации усадьбы Воронцово в Москве

Анастасия Колоскова

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Согласован проект реставрации усадьбы Воронцово в Москве
Фото: Официальный сайт усадьбы Воронцово
Россия, Москва, Воронцовский парк Карта всех событий

Москомэкспертиза согласовала проект по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — усадьбы Воронцово на юго-западе столицы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 27 июля.

— Выдано положительное заключение для реставрации усадьбы Воронцово по адресу Воронцовский парк, дома 1, 2. Две сторожки, ворота и выявленный объект культурного наследия — усадьба Репниных — Волконских — Мухановых Воронцово XVIII–XIX веков, въездной мост XVIII века по адресу Воронцовский парк, дома 1–9. Проектом реставрации предусмотрено сохранение облика сторожек по состоянию на последнюю четверть XVIII века, — говорится в сообщении.

Согласно проекту, будут не только отреставрированы объекты культурного наследия, но и благоустроена территория усадьбы, которая известна с XVI века и является уникальным памятником садово-паркового искусства и архитектуры, охраняется государством.

Площадь усадьбы составляет более 40 гектаров. На территории расположены каскад прудов, дубовая роща, а также Китайский и Итальянский сады, бывшие усадебные строения.

У ворот парадного въезда в парк находятся круглые здания с башнями — северная и южная сторожки.

— В одной из сторожек планируется разместить сотрудников парка и службы охраны, в другой — расположить экскурсионное бюро и книжный магазин, куда также обеспечат доступ маломобильных групп населения, — добавил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Кроме того, в рамках реализации работ по сохранению объектов культурного наследия выполнят модернизацию инженерных систем, сообщает Интерфакс.

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