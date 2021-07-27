Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом около здания МГУ

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Россия, Москва, Западный административный округ, район Раменки, микрорайон Ленинские Горы, 1 Карта всех событий

Пострадавшие в аварии с автобусом около главного здания МГУ находятся в стабильном состоянии, им оказывается помощь врачей. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 27 июля.

— Пострадавшие находятся в стабильном состоянии, всем оказывается необходимая помощь со стороны медицинских работников и перевозчика, угрозы жизни ни у кого нет. Все обстоятельства будут выяснять органы полиции Москвы, — рассказали в ведомстве.

Предварительной причиной инцидента является то, что водителю стало плохо, добавили в департаменте. Ему 55 лет, он работает с 1984 года, а днем мужчина прошел медосмотр и был за рулем лишь два часа.

Автобус выпустили в 2021 году, перед этим он прошел технический контроль, отмечается в Telegram-канале ведомства.

В результате ДТП автобус совершил наезд на опору освещения. В столичном ГИБДД сообщили, что водитель находится в тяжелом состоянии, еще троих пассажиров осматривают медики.