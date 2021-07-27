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«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на пять лет

Анастасия Колоскова

Спорт
«Вашингтон» продлил контракт с Овечкиным на пять лет
Фото: instagram.com / aleksandrovechkinofficial

Капитан команды Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил контракт с клубом. Об этом российский форвард сообщил на своей странице в социальной сети «Твиттер».

По информации инсайдера Пьера Лебрюна, гонорар хоккеиста составит 9,5 миллиона долларов в год, пишет портал Championat.

Овечкин играет в составе «Вашингтона» с 2005 года, всю свою карьеру в НХЛ. Он был награжден Кубком Стэнли в сезоне-2017/2018. В общей сложности в составе «Вашингтона» он забросил в ворота соперников 730 шайб. Этот показатель стал шестым в истории НХЛ. В прошедшем чемпионате хоккеист сыграл в 45 встречах и набрал 42 балла за результативность (24+18). В плей-офф у капитана «Кэпиталз» 4 (2+2) очка в пяти матчах.

В мае этого года стало известно, что Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Латвии из-за большого количества травм, полученных в матчах НХЛ.

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