Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Что запрещено делать 28 июля, чтобы не навлечь неприятности до старости

Василий Плиткин

Общество
Народный календарь. Что запрещено делать 28 июля, чтобы не навлечь неприятности до старости
Фото: Pixabay

В народе 28 июля прозвали Владимиром Красным Солнышком или Кириковым днем. Церковь в этот день почитает память князя новгородского Владимира Святославовича, при котором произошло Крещение Руси.

По народным поверьям, в этот день нельзя отказывать кому-либо в помощи. Считается, что иначе человека ждут беды и неприятности до старости. Также в этот день нельзя жаловаться — выговориться можно будет в другой день.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 28 июля, чтобы не навлечь неприятности до самой старости

28 июля отмечается День Крещения Руси. Памятную дату установили в 2010 году в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.

Крещение было, в частности, обусловлено необходимостью объединить земли и введением монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один бог». К тому же Европа тогда уже почти полностью приняла христианство.

Крещение Руси затянулось на несколько столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования. В наши дни в городах страны в эту дату проходят культурные и богословские мероприятия, целью которых является укрепление в общественном сознании представления о Крещении Руси как об особой исторической дате в жизни славянских народов.

163 года назад в криминалистике впервые были использованы отпечатки пальцев. С данной инициативой выступил Уильям Гершель, который служил в Индии в 1853–1878 годах. Он предложил использовать дактилоскопию в одной из тюрем округа.

Независимо от Гершеля мысль об использовании отпечатков пальцев для установления личности высказал Генри Фолдс, работавший в токийском госпитале. Фолдс начал изучать отпечатки пальцев в 1870 году, после того как обнаружил оттиск пальца на древнем гончарном изделии. А в 1880 году в британском научном журнале Nature была опубликована его статья об этом. Он также составил руководство для снятия отпечатков пальцев, предлагая дактилоскопировать все десять пальцев.

28 июля 1958 года в Москве открыли памятник поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. Скульптор Александр Кибальников работал над ним шесть лет.

Ростовая скульптура поэта выполнена из бронзы и установлена на гранитный постамент, где выбиты авторские строки: «И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою!».

28 июля 1586 года в Англию впервые привезли клубни картофеля. К себе на родину их завез англичанин Томас Хэрриот из Колумбии.

Изначально европейцы воспринимали картофель как экзотическое растение и сажали его в ботанических садах. В европейскую кухню он стал проникать в XVII веке из-за своей неприхотливости и урожайности. Сперва крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Однако они были не только несъедобны, но даже ядовиты.

В этот день родились первая леди США Жаклин Кеннеди, поэт и критик Аполлон Григорьев, актриса Марианна Вертинская, а также бывший президент Венесуэлы Уго Чавес.

Именины отмечают Василий, Петр и Владимир.

вера в приметыВидео ВМнародный календарь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Все мнения
О проекте