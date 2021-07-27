Народный календарь. Что запрещено делать 28 июля, чтобы не навлечь неприятности до старости

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В народе 28 июля прозвали Владимиром Красным Солнышком или Кириковым днем. Церковь в этот день почитает память князя новгородского Владимира Святославовича, при котором произошло Крещение Руси.

По народным поверьям, в этот день нельзя отказывать кому-либо в помощи. Считается, что иначе человека ждут беды и неприятности до старости. Также в этот день нельзя жаловаться — выговориться можно будет в другой день.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено делать 28 июля, чтобы не навлечь неприятности до самой старости

28 июля отмечается День Крещения Руси. Памятную дату установили в 2010 году в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.

Крещение было, в частности, обусловлено необходимостью объединить земли и введением монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один бог». К тому же Европа тогда уже почти полностью приняла христианство.

Крещение Руси затянулось на несколько столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования. В наши дни в городах страны в эту дату проходят культурные и богословские мероприятия, целью которых является укрепление в общественном сознании представления о Крещении Руси как об особой исторической дате в жизни славянских народов.

163 года назад в криминалистике впервые были использованы отпечатки пальцев. С данной инициативой выступил Уильям Гершель, который служил в Индии в 1853–1878 годах. Он предложил использовать дактилоскопию в одной из тюрем округа.

Независимо от Гершеля мысль об использовании отпечатков пальцев для установления личности высказал Генри Фолдс, работавший в токийском госпитале. Фолдс начал изучать отпечатки пальцев в 1870 году, после того как обнаружил оттиск пальца на древнем гончарном изделии. А в 1880 году в британском научном журнале Nature была опубликована его статья об этом. Он также составил руководство для снятия отпечатков пальцев, предлагая дактилоскопировать все десять пальцев.

28 июля 1958 года в Москве открыли памятник поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади. Скульптор Александр Кибальников работал над ним шесть лет.

Ростовая скульптура поэта выполнена из бронзы и установлена на гранитный постамент, где выбиты авторские строки: «И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою!».

28 июля 1586 года в Англию впервые привезли клубни картофеля. К себе на родину их завез англичанин Томас Хэрриот из Колумбии.

Изначально европейцы воспринимали картофель как экзотическое растение и сажали его в ботанических садах. В европейскую кухню он стал проникать в XVII веке из-за своей неприхотливости и урожайности. Сперва крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Однако они были не только несъедобны, но даже ядовиты.

В этот день родились первая леди США Жаклин Кеннеди, поэт и критик Аполлон Григорьев, актриса Марианна Вертинская, а также бывший президент Венесуэлы Уго Чавес.

Именины отмечают Василий, Петр и Владимир.