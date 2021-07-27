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Автомобиль столкнулся с мотоциклом на юго-востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Автомобиль столкнулся с мотоциклом на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Привольная улица, 70 Карта всех событий

ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на юго-востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 27 июля.

Инцидент случился около дома 70 на Привольной улице. В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла, его доставили в больницу сотрудники скорой помощи.

Второй пассажир от госпитализации отказался. Временно перекрыта средняя полоса движения, уточнил источник «ВМ».

26 июля столичное ГИБДД сообщило, что на прошедшей неделе в Москве был зарегистрирован 171 случай ДТП. Самый частый вид дорожных аварий — столкновение транспортных средств. Так, на прошлой неделе зафиксировали 86 таких происшествий.

За указанный период также было совершено 48 наездов на пешеходов. При этом в 14 эпизодах инцидент происходил в зоне действия пешеходного перехода.

Еще десять раз машины врезались в стоявшие транспортные средства и в препятствия, а в 13 случаях жертвами автомобильного наезда становились велосипедисты.

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