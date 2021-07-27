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Две улицы в Сокольниках перекроют 30 июля

Татьяна Плотникова

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Две улицы в Сокольниках перекроют 30 июля
Фото: mos.ru
Россия, Москва, улица Матросская Тишина Карта всех событий

Движение транспорта на улицах Матросская Тишина и 5-я Сокольническая в столичном районе Сокольники будет временно перекрыто в пятницу, 30 июля. Об этом рассказали в департаменте транспорта Москвы.

В связи с проведением торжественного мероприятия движение ограничат с семи часов утра на участке Матросской Тишины от улицы Барболина до улицы Гастелло. Также перекроют участок 5-й Сокольнической улицы от улицы Гастелло до улицы Барболина. Ограничение будет действовать до девяти часов утра.

Помимо этого с 18:00 29 июля до 09:00 30 июля будет ликвидировано парковочное пространство на указанных участках.

Водителей просят заблаговременно выбирать пути объезда, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Две улицы в Сокольниках перекроют 30 июляФото: ЦОДД

Автовладельцев также предупредили, что в некоторых районах столицы ограничат движение из-за строительства БКЛ и дорожных работ. Ограничения будут временными и коснутся районов Сокольники, Строгино, Красносельский, Лефортово и Раменки. В частности, с 28 июля по 30 сентября в Попове проезде ограничат движение на участке возле владения 1 на Русаковской набережной. Число полос для проезда сохранится, ликвидируются парковочные места.

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