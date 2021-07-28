Смешные животные: Московский зоопарк показал кормление тапира

Фото: moscowzoo.ru

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В Московском зоопарке продемонстрировали процедуру кормления одного из самых забавных обитателей — тапира.

В Instagram зоопарка появилась видеозапись, на которой животное с аппетитом поедает предложенную ему еду и строит при этом смешные гримасы. Московский зоопарк предложил интернет-пользователей поделиться ассоциациями — кого им напоминает тапир. Одни вспомнили про свинью и носорога, другим тапир напомнил собственного супруга. Однако многие комментаторы сошлись во мнении, что тапир — животное уникальное, ни на кого непохожее, но при этом очень милое.

Тапир — это травоядное животное из отряда непарнокопытных. В природных условиях питается листьями лесных кустарников и водными растениями. Тапиры — прекрасные пловцы, умеют нырять и могут очень долго находиться под водой, а в случае опасности именно в ней ищут спасения.

В Московском зоопарке живет самка тапира, она родилась в 1986 году, в 2005 приехала к нам из Берлинского зоопарка. Животное кормят вареной картошкой и морковью, листовым салатом, фруктами, геркулесовой кашей с горохом, в которую добавляют витамины и минеральную подкормку, а также специальный комбикорм.

24 июля в Московском зоопарке рассказали о пополнении: птенцы большой дрофы впервые за 16 лет вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных. Большая дрофа является одной из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать: ее вес может достигать 20 килограммов. Этот вид занесли в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Общая популяция этого вида составляет около 50 тысяч особей.