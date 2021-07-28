Маршруты ряда трамваев на юге Москвы изменят 29 июля

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, метро Нагатинская Карта всех событий

В четверг, 29 июля, после 21:00 не будут ходить трамваи между метро «Нагатинская» и Москворецким рынком. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта.

Маршрут трамвая № 16 после 21:00 работать не будет. Трамваи № 3 после 21:00 вместо Балаклавского проспекта после метро «Нагатинская» проследуют в Нагатино. При этом трамваи № 1 продолжат ходить по обычному маршруту – от улицы Академика Янгеля до Москворецкого рынка.

Для проезда от метро «Нагатинская» в вечерние часы пассажирам предлагают воспользоваться автобусами № т8 и т40 (по Варшавскому шоссе), Серпуховско-Тимирязевской линией метро (к Нахимовскому проспекту), Серпуховско-Тимирязевской линией метро и трамваем № 1 (в Чертаново).

Изменения в движении общественного транспорта связаны с ремонтом трамвайных путей на пересечениях с автомобильными дорогами на Варшавском шоссе. Эти работы требуют закрытия движения, но только в эти два дня после вечернего часа пик. В остальное время трамваи будут ходить своими маршрутами, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото:Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

С 19 июня до конца лета трамваи прекратили будут ходить по выходным в Богородском районе Москвы. Изменения коснутся маршрутов № 2, 4л, 4п. По будням они продолжат ходить по своим маршрутам. Как уточнили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, это связано с проведением работ по ремонту путей и благоустройству в Погонном проезде.