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Фрески времен Бориса Годунова нашли в Новодевичьем монастыре

Татьяна Плотникова

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Фрески времен Бориса Годунова нашли в Новодевичьем монастыре
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Новодевичий проезд, 1 Карта всех событий

В ходе реставрационных работ в Новодевичьем монастыре были обнаружены две фрески времен Бориса Годунова (конец XVI века). Об этом рассказала журналистам замдиректора по научной работе Межобластного научно-реставрационного художественного управления, художник-реставратор высшей категории Евгения Серегина.

Находку сделали во время работ в Смоленском соборе. На фресках изображены ангелы. Эксперты отмечают, что изображения находятся в уникальной степени сохранности: в XVII веке в соборе были сделаны другие порталы, а фрески заложили каменной кладкой вместе с боковыми порталами.

При восстановлении фресок специалисты применяют новейшие технологии и методы, в том числе и физико-химические исследования, сообщает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Московский Богородице-Смоленский Новодевичий ставропигиальный женский монастырь 13 мая 1524 года основал великий князь Василий III. В Смутное время был убежищем царственных персон — жертв борьбы за престол. После Октябрьской революции в 1917–1918 годах монастырь был фактически упразднен до 1944 года. Сейчас находится в ведении Русской православной церкви.

Самая древняя постройка на территории обители — Смоленский собор. У археологов и историков накопилось много вопросов, так как центральный памятник Москвы до сих пор остается до конца не изученным, рассказала искусствовед Межобластного научно-реставрационного художественного управления Анна-Мария Макарова.

Комплексная реставрация в Новодевичьем монастыре началась в 2017 году. С 2018 по 2019 год воссоздали исторический облик 18 памятников архитектуры. В настоящее время проводится второй этап работ.

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