Синоптик назвал регионы, которым грозит экстремальная жара

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителям ряда российских регионов следует быть готовыми к экстремально высоким температурам воздуха. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик отметил, что на протяжении последних пяти дней экстремально высокие значения термометров фиксируют на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском крае. В частности, в Сахалинской области температура превышает 30 градусов, причем такая погода сохранится в ближайшее время.

Вильфанд пояснил, что жару принесли очень теплые воздушные массы из Японского моря. Они же определяют погоду в Токио, где проходят Олимпийские игры, и спортсмены «изнемогают от жары».

По-прежнему очень жаркая погода и на севере Красноярского края, до 35 градусов. На полуострове Таймыр — до 26 градусов, что для данной местности «жара несусветная». Кроме того, аномально высокие температуры ожидают юг европейской части России. В Краснодарском крае и Крыму днем прогнозируется до 36 градусов, в Ростовской области — до 38 градусов, рассказал синоптик ТАСС.

Роман Вильфанд также рассказал, что проливные дожди с опасным ветром придут на юг Сибири и в большинство северокавказских республик. Холодные воздушные массы, которые идут через Урал и Поволжье с севера, приводят к тому, что в этих регионах складывается очень неприятная ситуация, предупредил эксперт.