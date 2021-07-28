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Свыше 20 видов краснокнижных птиц вывели птенцов в парках Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Свыше 20 видов краснокнижных птиц вывели птенцов в парках Москвы
Фото: dpioos.ru

На природных территориях столицы птенцы появились почти у 25 видов краснокнижных птиц, рассказали в пресс-службе Мосприроды.

В частности, в Терлецком лесопарке потомством обзавелся гоголь обыкновенный, занесенный в Красную книгу Москвы под первой категорией. На природной территории «Царицыно» и в заказнике «Долгие пруды» можно увидеть черные пуховички лысухи (первая категория). На природных территориях «Царицыно», «Битцевский лес», «Измайлово» и «Косинский» вывели птенцов изящные чомги (вторая категория).

В заказнике «Долина реки Сетунь», парках «Останкино», «Битцевский лес» и «Покровское-Стрешнево» появились птенцы камышницы (третья категория), в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» — пустельги (третья категория), озерной чайки (вторая категория), ястреба-перепелятника (третья категория), ястреба-тетеревятника (пятая категория), желны (вторая категория). В природно-историческом парке «Москворецкий» удалось сфотографировать юных ушастых сов, относящихся к третьей категории редкости.

Также на природных территориях обнаружили птенцов ласточки береговушки, обыкновенного сверчка, тростниковой камышевки (первая категория); речной крачки, серой неясыти, дерябы, буроголовой гаички, сизой чайки (вторая категория); хохлатой чернети, желтой трясогузки, ополовника, коростели (третья категория); белоспинного дятла, жулана (пятая категория).

Жителей и гостей столицы просят не беспокоить птиц, даже из благих побуждений. Сейчас пернатые в состоянии сами себя прокормить и вырастить потомство, которое окрепнет и в следующем году будет радовать нас своими песнями в лесопарках Москвы, сообщается на официальном сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

24 июля в Московском зоопарке рассказали о пополнении: птенцы большой дрофы впервые за 16 лет вылупились в Центре воспроизводства редких видов животных. Большая дрофа является одной из самых тяжелых и крупных птиц, способных летать: ее вес может достигать 20 килограммов. Этот вид занесли в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Общая популяция этого вида составляет около 50 тысяч особей.

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