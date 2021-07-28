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Музей Победы начал реконструкцию на площадке боевой техники

Татьяна Плотникова

Город
Музей Победы начал реконструкцию на площадке боевой техники
Фото: ФГБУК «Музей Победы»
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Во вторник, 27 июля, в столичном Музее Победы начались работы по реэкспозиции открытой площадки боевой техники. В обновленном музейном пространстве появятся новые экспозиции, исторические реконструкции, декорационные модели техники со спецэффектами и современный мультимедийный лекторий.

Посетители увидят «дымящийся» подбитый немецкий танк и ведущие огонь пулеметные точки. Гости смогут зайти в землянку, «теплушку» и санитарный вагон, заглянуть в кабину самолета и танка, подержать в руках оружие времен войны.

Также на открытой площадке появятся интерактивные зоны — посетители смогут присоединиться к выступлению фронтовой бригады, пройти полосу препятствий, «подбить» танки и многое другое.

Как рассказал заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков, цель работ по реконструкции — «оживить» экспозицию, чтобы посетители могли погрузиться в историческую эпоху благодаря сочетанию современных технологий, декораций, подлинных экспонатов, а также информационной насыщенности мультимедийных справочных систем.

Работы по реэкспозиции завершатся в ноябре. До этого времени площадка боевой техники будет частично закрыта для посетителей.

Музей Победы запустил онлайн-флешмоб «Цвета российского флага», приуроченный к празднику одного из государственных символов, который отмечается 22 августа. Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики смогут все желающие. Для этого необходимо до 19 августа загрузить фотографию российского флага, выполненного в любом виде и формате, на сайт музея.

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