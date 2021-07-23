Музей Победы предложил выложить российский флаг в виде онлайн-мозаики

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Московский Музей Победы запустил онлайн-флешмоб «Цвета российского флага», приуроченный к празднику одного из государственных символов, который отмечается 22 августа.

Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики смогут все желающие. Для этого необходимо до 19 августа загрузить фотографию российского флага на сайт музея. 22 августа на сайте Музея Победы появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны.

Организаторы предлагают участникам проявить творческий подход и создать флаг своими руками в любой форме: нарисовать, изготовить коллаж, вышить, испечь торт, составить композицию из цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги, страз, пряжи.

Музей Победы впервые провел онлайн-флешмоб «Цвета российского флага» в 2020 году. Интернет-пользователи сделали около пяти тысяч патриотических снимков.

Между тем президент России Владимир Путин подписал указ об изменении некоторых орденских и гвардейских орденских флагов Военно-морского флота России. Теперь ордена на данных флагах будут размещать в центре Андреевского креста, а не в левом верхнем углу. При этом высота ордена должна составлять треть ширины флага.