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Путин изменил флаги Военно-морского флота России

Анастасия Волоснова

Общество
Путин изменил флаги Военно-морского флота России
Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении некоторых орденских и гвардейских орденских флагов Военно-морского флота России. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 23 июля, на официальном портале правовой информации.

Теперь ордена на данных флагах будут размещать в центре Андреевского креста, а не в левом верхнем углу. При этом высота ордена должна составлять треть ширины флага.

Кроме того, в документе говорится, что судам нельзя спускать Военно-морской флаг перед противником, а экипаж корабля должен защищать флаг. Если же он будет сбит, полотнище должны заменить новым флагом. В случае захвата корабля противниками флаг должен уничтожить командир корабля.

— В целях сохранения и развития исторических традиций Военно-морские флаги кораблей, отличившихся при защите Отечества и исключенных из состава Военно-морского флота, могут храниться на кораблях как реликвии, — также говорится в документе.

При этом на судах, которые находятся в ремонте, полотнище поднимать нельзя.

День Военно-морского флота отметят в Музее Победы на Поклонной горе 25 июля. Праздничные мероприятия также проведут в Музее Вооруженных сил РФ. При этом Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге проведут без зрителей.

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