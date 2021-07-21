Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге проведут без зрителей

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Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь 325-летия российского флота пройдет в 2021 году без зрителей из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 21 июля, рассказала руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

В текущем году мероприятие должно состояться 25 июля. По ее словам, доступ на парад ограничат с целью снижения риска распространения коронавируса.

При этом в 2021 году к параду впервые присоединится крейсер стратегического назначения «Князь Владимир».

— Просим всех вас — отнеситесь с пониманием к таким вынужденным мерам. Парад будет транслироваться по телевидению, — отметила Башкетова.

Она подчеркнула, что в городе остается напряженная ситуация с коронавирусом. Каждый день власти выявляют по две тысячи новых пациентов с COVID-19, пишет ТАСС.

Роспотребнадзор 20 июля оценил введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге. В настоящее время людей хотят не принуждать к вакцинации, а убеждать их в пользе прививки.