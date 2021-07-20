Роспотребнадзор оценил введение обязательной вакцинации в Санкт-Петербурге

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Санкт-Петербурге могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса в случае необходимости. Об этом во вторник, 20 июля, рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По ее словам, за последние три недели в городе увеличилось количество людей, проходящих вакцинацию. Она отметила, что в настоящее время людей хотят не принуждать к вакцинации, а убеждать их в пользе прививки.

— Это может сработать не на пользу вакцинации, нужно все-таки людей убеждать, — пояснила Чхинджерия.

Она добавила, что на данный момент целью является вакцинация 60 процентов взрослого населения, пишет «Фонтанка.ру».

При этом запрет на проведение мероприятий с участием более 75 человек вступил в силу в Санкт-Петербурге с 13 июля. Исключением станут только культурные и зрелищные мероприятия в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах.

Президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

В свою очередь депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял 9 июля, что почти половина жителей планеты сделала прививку от коронавируса.