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Почти 40 преступлений раскрыли в Москве с начала операции «Мак — 2021»

Татьяна Плотникова

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Почти 40 преступлений раскрыли в Москве с начала операции «Мак — 2021»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Сотрудники столичных правоохранительных органов раскрыли 39 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во время первого этапа оперативно-профилактической операции «Мак-2021». Об этом рассказали в московском главке Министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве уточнили, что с 5 по 14 июля было выявлено 15 преступлений, связанных с незаконным приобретением и хранением наркотиков (статья 228 УК РФ) и 24 преступления, связанных с их сбытом (статья 228.1 УК РФ).

Также при проведении первого этапа операции оперативные сотрудники изъяли из незаконного оборота более трех килограммов запрещенных средств и веществ, в том числе около 1,5 килограмма марихуаны и свыше килограмма героина. Кроме того, изъято почти 100 граммов кокаина и более 53 граммов гашиша.

В ходе операции сотрудниками полиции проводились мероприятия по пресечению незаконного выращивания наркосодержащих растений, в частности, выявлен незаконный посев каннабиса в жилом помещении на севере Москвы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

26 июля в Москве задержали автомобиль Kia, за рулем которого был мужчина 1988 года рождения. В машине обнаружили наркотические вещества. Также в салоне автомобиля находился несовершеннолетний ребенок. Позже его передали матери. По данным источника «ВМ», знакомого с делом, мужчина является наркокурьером, а находившийся в машине ребенок — его сын.

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