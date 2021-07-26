Более 100 свертков с наркотиками обнаружили у водителя на юге Москвы

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В столице сотрудники ГИБДД обнаружили в остановленной для проверки машине наркотические вещества. Об этом в понедельник, 26 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в ночь на 25 июля. Автоинспекторы остановили автомобиль Kia, за рулем которого был мужчина 1988 года рождения. В машине обнаружили наркотические вещества. Также в салоне автомобиля находился несовершеннолетний ребенок. Позже его передали матери.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере».

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина является наркокурьером. В момент задержания он перевозил 105 свертков с мефедроном, каждый из которых весил чуть более одного грамма. Находившийся в машине ребенок — сын задержанного, передает РИА новости.

На прошлой неделе на 105-м километре МКАД задержали водителя, который перевозил более чем 150 граммов героина.