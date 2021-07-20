Мужчину задержали на МКАД с более чем 150 граммами героина

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, МКАД, 105-й километр Карта всех событий

Сотрудники УНК ГУ МВД России по столице задержали мужчину, который перевозил крупную партию наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 20 июля.

— Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке ОСН «Гром» задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотического средства, — сообщила представитель ведомства.

По словам Гузь, подозреваемого задержали на 105-м километре МКАД, когда тот находился в автомобиле марки Mazda. Во время досмотра у него нашли два свертка. Исследование показало, что в них находился героин общей массой более 150 граммов.

Видео: МВД

Уголовное дело возбуждено по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчину заключили под стражу.

Похожий случай произошел в середине июля. Тогда правоохранительные органы задержали в лесном массиве на окраине подмосковной Кубинки москвича, который подозревается в сбыте наркотиков. В ходе досмотра в его сумке обнаружены и изъяты три пакета с порошкообразным веществом общим весом более четырех килограммов.

Химическое исследование показало, что в одном из свертков находился мефедрон весом 1,5 килограмма, остальное отправили на экспертизу.