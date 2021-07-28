Названы регионы с самой высокой социально-экономической устойчивостью

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Ямало-Ненецкий и Чукотский автономный округа возглавили рейтинг социально-экономической устойчивости регионов РФ, составленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО).

Эксперты составили четыре самостоятельных рейтинга, а также сводный интегральный. В их основе лежат данные о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношении этих сумм к общей численности населения субъекта.

Третье место по уровню социально-экономической устойчивости разделили Москва, Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Также в десятку лидеров вошли Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область и Якутия (разделили шестое место), Санкт-Петербург, Коми, Красноярский край и Тюменская область.

Во вторую десятку самых устойчивых регионов вошли Тюменская, Московская, Иркутская области, Камчатский край, Ленинградская и Кемеровская области, Хабаровский край, Татарстан, Свердловская, Калужская, Томская области, Карелия, Вологодская и Амурская области.

Замыкают рейтинг социально-экономической устойчивости Архангельская область, Хакасия, Челябинская область, Приморский край, Белгородская область, Пермский край, Тульская область, Забайкальский край, Омская область, Астраханская, Новосибирская, Самарская, Липецкая области.

При этом по уровню зарплаты лидируют также Чукотка и ЯНАО, Москва заняла третье место. Далее следуют Магаданская и Сахалинская области, НАО, Камчатка, ХМАО, Якутия и Санкт-Петербург.

По величине минимальной стоимости жизни пальма первенства досталась ЯНАО, второе место заняла Москва, третье — Сахалинская область. Также дорогая жизнь оказалась на Чукотке, в Магаданской области, НАО и Санкт-Петербурге.

Как отметил глава ФоРГО Константин Костин, высокие места в рейтинге занимают традиционно промышленно развитые регионы с достаточно высокими ценами на продукцию и большими объемами производства. В целом, по словам эксперта, социально-экономическое положение регионов РФ относительно стабильно, пишут «Известия».

12 июля было опубликовано исследование, которое показало: жители Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов могут быстрее других россиян накопить миллион рублей (за 7,8 года и 8,6 года соответственно). Третье и четвертое место в списке разделили Ненецкий автономный округ и Магаданская область, где срок накопления миллиона рублей составляет 9,8 года. Замыкает топ-5 Москва с показателем 11 лет.