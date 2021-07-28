Пловец Климент Колесников установил рекорд Европы на ОИ-2020

Фото: olympic.ru

Российский пловец Климент Колесников вышел в финал Олимпийских игр в соревнованиях на дистанции 100 метров вольным стилем, установив при этом рекорд Европы.

Спортсмен проплыл стометровку за 47,11 секунды. Прежний рекорд, установленный в 2009 году французом Аленом Бернаром, составлял 47,12 секунды.

Комментируя свой результат, Колесников подчеркнул, что «пока это ничего не значит», поскольку финал соревнований еще впереди. Пловец подтвердил, что доволен своими показателями, однако настраивается на решающий заплыв.

Россиянин также отметил, что даже рекордный результат вряд ли напугает соперников, среди которых — двукратный олимпийский чемпион из США Калеб Дрессел.

— Я в любом случае настраиваюсь персонально, не акцентирую внимание на других ребят, — рассказал Колесников ТАСС.

Климент Колесников уже отличился на ОИ-2020, проходящей в Токио: пловец выиграл серебряную медаль на дистанции 100 метров на спине, проплыв ее за 52 секунды. Он уступил лишь две сотые секунды соотечественнику Евгению Рылову, который впервые за 25 лет принес России золотую медаль Олимпиады в плавании.