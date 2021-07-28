Теннисист Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Даниил Медведев стал заслуженным мастером спорта России / Фото: www.instagram.com/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал летних Олимпийских игр в Токио в мужском одиночном разряде. Об этом стало известно в среду, 28 июля.

В 1/8 финала спортсмен одержал победу над итальянским теннисистом Фабио Фоньини. Встреча, состоявшая из трех сетов, завершилась со счетом 6:2, 3:6 и 6:2.

В предстоящем этапе россиянин сыграет против испанца Пабло Карреньо Буста. Матч запланирован на четверг, 29 июля, и начнется в 05:00 по московскому времени.

До этого российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров вольным стилем. В финальном заплыве спортсмены продемонстрировали время 7 минут 1,81 секунды. Первое место на пьедестале заняли пловцы из Великобритании. Бронзу выиграли представители Австралии.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.