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Российские пловцы завоевали серебро на Олимпийских играх в эстафете

Татьяна Плотникова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские пловцы завоевали серебро на Олимпийских играх в эстафете
Фото: Twitter / Olympic Russia

Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебряные медали Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

В финальном заплыве спортсмены продемонстрировали время 7 минут 1,81 секунды. Первое место на пьедестале заняли пловцы из Великобритании. Бронзу выиграли представители Австралии.

Благодаря второму месту в эстафете в активе России 19 наград: cемь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали. Российская сборная занимает четвертое место в неформальном общем медальном зачете, уступая Японии, США и Китаю.

28 июля пловец Климент Колесников вышел в финал Олимпийских игр в соревнованиях на дистанции 100 метров вольным стилем, установив при этом рекорд Европы. Спортсмен проплыл стометровку за 47,11 секунды. При этом в активе Колесникова уже есть награда ОИ-2020 — серебряная медаль на дистанции 100 метров на спине. Он уступил лишь две сотые секунды соотечественнику Евгению Рылову, который впервые за 25 лет принес России золотую медаль Олимпиады в плавании.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения звучит музыка Петра Чайковского вместо национального гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

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