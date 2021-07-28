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Наталья Сергунина: Новый туристический портал запустили в Москве

Анастасия Колоскова

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Наталья Сергунина: Новый туристический портал запустили в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сервис Discovermoscow.com, объединивший медиаплатформу #Москвастобой и официальный туристический портал Discover.moscow запустили в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

По ее словам, новый интернет-ресурс будет полезен не только москвичам, но и иностранцам. Вся информация на портале изложена на трех языках: русском, английском и китайском.

— Интеграция двух туристических сервисов в один сократит время поиска интересующей информации. На новом портале уже представлено более 350 достопримечательностей. Это музеи, старинные усадьбы, храмы и памятники. Там же можно найти раздел с онлайн-экскурсиями и виртуальными прогулками по городу, ознакомиться с гастрономическими точками Москвы, — рассказала Наталья Сергунина.

На портале Discovermoscow.com имеется несколько разделов. В «Лучшем» можно найти наиболее востребованные места и события: самые яркие выставки, спектакли, необычные локации для прогулок, оригинальные маршруты для пешеходов и велосипедистов.

Раздел «Новости» содержит актуальную информацию о столичной жизни. Во вкладке «Гид #Москвастобой» пользователи могут найти интересные онлайн-программы. Например, видеоэкскурсии по столичным паркам и аудиоподкасты с фактами о Москве.

Раздел «Памятка туриста» расскажет гостям столицы об оформлении российской визы или о том, как добраться до аэропортов. Кроме того, там размещены информация об общественном транспорте Москвы и способах оплаты проезда, а также разъяснения о том, как пользоваться каршерингом, арендовать самокат, и другая полезная информация.

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