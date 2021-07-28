Названа группа россиян, которая наиболее подвержена тромбозам при COVID-19

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Граждане с предрасположенностью к образованию тромбов являются наиболее уязвимой группой лиц при заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, тромбы возникают у достаточно большого числа людей. Поэтому многим людям в России необходимо внимательно относится к состоянию своих сосудов.

Специалист добавил, что выстилающий внутреннюю поверхность сосудов пласт клеток наиболее благоприятен для размножения вируса COVID-19. В том случае, если эти клетки были поражены, внутренняя оболочка кровеносной системы начинает терять свою эластичность.

— Так как эндотелий восстанавливается достаточно медленно, при нарушении внутренней оболочки сосудов вирусом SARS-COV-2 могут возникать тромбозы, — пояснил врач в разговоре с РИА Новости.

Поздняков уточнил, что генетическая предрасположенность к образованию тромбов не всегда проявляется у кровных родственников. При этом первая выявляемость у предрасположенных к тромбозам людей часто несет фатальные последствия — инфаркт или инсульт.

На склонность к появлению тромбов могут влиять такие факторы, как заболевания эндокринной системы, избыточный вес и хронические сердечные заболевания.

До этого врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич перечислила те проявления в организме при коронавирусе, которые должны заставить пациента незамедлительно вызвать скорую помощь.