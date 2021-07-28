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Москвичам объяснили, зачем нужен цифровой профиль таксиста

Анастасия Волоснова

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Москвичам объяснили, зачем нужен цифровой профиль таксиста
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 1 августа столичные водители такси обязаны иметь личный идентификатор, который поможет таксомоторным компаниям и агрегаторам такси отдавать заказы только профессионалам и исключать переработки. Об этом в понедельник, 28 июля, рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Цифровой профиль представляет собой своеобразный электронный портрет водителя, который поможет пассажирам понять, есть ли у таксиста права, разрешение на перевозку пассажиров, судимость, штрафы и так далее. Идентификатор позволит не допускать к вождению таксистов, которые не прошли техосмотр или не имеют других необходимых разрешений.

— Люди, садясь в такси, должны быть уверены, что их обслуживает профессиональный водитель, который прошел обязательный медицинский осмотр, а его автомобиль находится в исправном техническом состоянии. Теперь таксопарки и компании-агрегаторы смогут проверить в режиме онлайн все необходимые данные, например, сколько времени водитель находился за рулем, — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, новая программа поможет сделать систему труда и заработка более прозрачной. В пресс-службе отметили, что запуск программы позволит столичному рынку очиститься от теневых таксистов.

Получить цифровой профиль московские таксисты могут после регистрации на портале госуслуг и в комплексной информационной системе «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

21 июля в столичном департаменте транспорта сообщили, что регистрация в системе мониторинга такси будет обязательна. Необходимость ввода системы мониторинга в ведомстве объяснили растущим количеством нарушений и аварий с участием такси. Крупнейшие таксопарки и агрегаторы такси поддержали инициативу.

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