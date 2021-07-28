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Палитра успеха и богатства: названы счастливые цвета для каждого знака зодиака

Полина Долганова

Общество
Палитра успеха и богатства: названы счастливые цвета для каждого знака зодиака
Фото: pixabay.com

Британский астролог Инбаал Хонигман рассказал о том, какие цвета способны принести разным знакам зодиака богатство, счастье и успех.

Эксперт рекомендовал выбирать представителям звездного неба одежду в цветах «удачи», а также украсить «счастливыми» оттенкам интерьеры своего дома.

Так, Рыбам и Водолеям рекомендуется окружать себя синими и бирюзовыми оттенками. Такие цвета позволят этим знакам зодиака достигнуть умиротворения в повседневной жизни, а также помогут справиться со всеми стрессовыми ситуациями.

Ракам стоит остановить свой выбор на серых оттенках, а Тельцам лучше присмотреться к зеленому. Использование такой палитры поможет достигнуть всех намеченных целей, а также улучшить свое материальное состояние.

Крайне положительным для Близнецов может оказаться желтый цвет. Девам лучше заполнить свой дом и гардероб коричневым. Эмоциональным Овнам никакой цвет не подходит больше, нежели красный. Львы, Весы и Скорпионы в свою очередь должны обратить свое внимание на оранжевый, розовый и черный цвета соответственно.

Хонигман подытожил, что Стрельцам и Козерогам больше всего подойдут оттенки фиолетового и бордового. Такие цвета смогут идеально подчеркнуть характер этих знаков и придадут им уверенности в себе, передает ФАН.

Эксперты в области астрологии считают, что ношение различных украшений и талисманов может повлечь за собой финансовый успех. У всех знаков зодиака существует своя покровительствующая стихия, которой соответствует определенный талисман. «ВМ» ранее писала о том, как выбрать свой амулет богатства и успеха.

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