Услуга по получению статуса предпенсионера не утратила популярности с переходом в онлайн

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С 12 июля статус предпенсионера в столице можно получить только в электронном виде. Первая неделя показала, что москвичи не испытывают проблем с электронной формой обращения и услуга не потеряла популярность.

Как рассказала председатель Комитета государственных услуг Елена Шинкарук, за это время в среднем за день поступало порядка 200 электронных заявлений, что сопоставимо с уровнем ежедневного объема заявлений в центрах госуслуг за прошлый год.

— Это говорит о том, что москвичи в возрасте уверенно пользуются электронными ресурсами и обращение за услугами онлайн не вызывает проблем. Мы же стараемся делать всё для того, чтобы упрощать процедуры получения госуслуг и экономить время горожан, — отметила она.

С момента перевода услуги в онлайн было подано более двух тысяч заявлений, по которым уже приняли 63 процента положительных решений. Услугу можно найти в каталоге услуг жителей в разделе «Социальная поддержка», вкладке «Пенсионерам».

Желающий получить статус предпенсионера должен указать минимум сведений: имя, дату рождения, сведения о регистрации в Москве.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, при подаче заявления эти базовые сведения будут заполнены в электронной форме автоматически исходя из информации, которую пользователь указал в личном кабинете портала mos.ru. Проверка этих сведений также пройдет автоматически в процессе подачи электронного заявления.

Статус предпенсионера позволяет получить ряд мер социальной поддержки, к которым относятся бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте. Также женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам после 60 лет, имеющие звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы» могут рассчитывать на скидку в 50 процентов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по оплате капитального ремонта.