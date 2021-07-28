Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Услуга по получению статуса предпенсионера не утратила популярности с переходом в онлайн

Анастасия Колоскова

Город
Услуга по получению статуса предпенсионера не утратила популярности с переходом в онлайн
Фото: Pexels

С 12 июля статус предпенсионера в столице можно получить только в электронном виде. Первая неделя показала, что москвичи не испытывают проблем с электронной формой обращения и услуга не потеряла популярность.

Как рассказала председатель Комитета государственных услуг Елена Шинкарук, за это время в среднем за день поступало порядка 200 электронных заявлений, что сопоставимо с уровнем ежедневного объема заявлений в центрах госуслуг за прошлый год.

— Это говорит о том, что москвичи в возрасте уверенно пользуются электронными ресурсами и обращение за услугами онлайн не вызывает проблем. Мы же стараемся делать всё для того, чтобы упрощать процедуры получения госуслуг и экономить время горожан, — отметила она.

С момента перевода услуги в онлайн было подано более двух тысяч заявлений, по которым уже приняли 63 процента положительных решений. Услугу можно найти в каталоге услуг жителей в разделе «Социальная поддержка», вкладке «Пенсионерам».

Желающий получить статус предпенсионера должен указать минимум сведений: имя, дату рождения, сведения о регистрации в Москве.

В столичном департаменте информационных технологий отметили, при подаче заявления эти базовые сведения будут заполнены в электронной форме автоматически исходя из информации, которую пользователь указал в личном кабинете портала mos.ru. Проверка этих сведений также пройдет автоматически в процессе подачи электронного заявления.

Статус предпенсионера позволяет получить ряд мер социальной поддержки, к которым относятся бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте. Также женщинам, достигшим 55 лет и мужчинам после 60 лет, имеющие звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы» могут рассчитывать на скидку в 50 процентов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по оплате капитального ремонта.

Читайте также:
электронные услугизаявлениепредпенсионеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Духовный просветитель Руси

Марина Макарова
Марина Макарова

Дожди в августе — к красивой осени

Дмитрий Сухов
Дмитрий Сухов

Здания выглядят респектабельно

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Притягательное мерцание экрана

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Договорились без Украины

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Принеси, подай, заработай

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Представительские расходы

Все мнения
О проекте